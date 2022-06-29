Прокуратура обратила внимание на Горноуральскую поликлинику из-за отказа предоставлять кормящим матерям спецсмеси 

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Детское питание (2022) | Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Прокуратура обратила внимание на Горноуральскую поликлинику из-за отказа предоставлять кормящим матерям спецсмеси 

В Горноуральской районной поликлинике выявлены нарушения при обеспечении беременных и кормящих матерей бесплатным питанием. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, местный минздрав не поставил в медучреждение специальную питательную смесь, из-за чего 35 пациенток поликлиники остались без прописанного им питания.

Установлено, что еще 5 апреля ГАУЗ Свердловской области "Горноуральская районная поликлиника" направила заявку на поставку 237 упаковок молочных продуктов в Министерство здравоохранения региона. Однако, когда 11 мая одна из кормящих матерей обратилась в поликлинику за двумя положенными ей упаковками продукта, ей в выдаче отказали.

Как оказалось, на момент прокурорской проверки поликлиника так и не получила бесплатное питание, в связи с чем ведомство уже внесло представление министру здравоохранения Свердловской области с требованием устранения выявленных нарушений.

"Выявленные нарушения не обеспечивают приоритет интересов граждан на получение мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием, свидетельствует о неполноте принимаемых мер к соблюдению основных принципов охраны здоровья пациентов".

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое восстановление прав беременных женщин и кормящих матерей на получение бесплатного питания находится на контроле прокуратуры.

Теги: прокуратура, Горноуральская поликлиника, смесь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети