Прокуратура обратила внимание на Горноуральскую поликлинику из-за отказа предоставлять кормящим матерям спецсмеси

В Горноуральской районной поликлинике выявлены нарушения при обеспечении беременных и кормящих матерей бесплатным питанием. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, местный минздрав не поставил в медучреждение специальную питательную смесь, из-за чего 35 пациенток поликлиники остались без прописанного им питания.

Установлено, что еще 5 апреля ГАУЗ Свердловской области "Горноуральская районная поликлиника" направила заявку на поставку 237 упаковок молочных продуктов в Министерство здравоохранения региона. Однако, когда 11 мая одна из кормящих матерей обратилась в поликлинику за двумя положенными ей упаковками продукта, ей в выдаче отказали.

Как оказалось, на момент прокурорской проверки поликлиника так и не получила бесплатное питание, в связи с чем ведомство уже внесло представление министру здравоохранения Свердловской области с требованием устранения выявленных нарушений.

"Выявленные нарушения не обеспечивают приоритет интересов граждан на получение мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием, свидетельствует о неполноте принимаемых мер к соблюдению основных принципов охраны здоровья пациентов".

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое восстановление прав беременных женщин и кормящих матерей на получение бесплатного питания находится на контроле прокуратуры.