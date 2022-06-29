Екатеринбургский депутат еще раз оштрафован за "дискредитацию" Вооруженных сил РФ

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев еще раз оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Такое решение сегодня принял Чкаловский районный суд уральской столицы.

Напомним, в начале июня Холодарева оштрафовали на 40 тысяч рублей за пост в социальных сетях, где тот раскритиковал символику "Z" и "V". Поводом для сегодняшнего заседания также стал пост парламентария.

В итоге Алексей Холодарев еще раз был признан виновным в дискредитации российской армии. Ему назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня екатеринбургское издание "Вечерние ведомости" было оштрафовано на 200 тысяч рублей за 54 факта дискредитации ВС РФ. Речь идет о постах СМИ в Telegram-канале, посвященных протестным акциям.