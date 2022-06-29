В отношении компании, занимавшейся обслуживанием челябинского метро, ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании компании "Челябметрострой" банкротом. В отношении организации введена процедура наблюдения. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Банкротство "Челябметрострой" инициировали бывшие сотрудники компании из-за задолженности по заработной плате. Долг по зарплате перед тремя сотрудниками составлял более 300 тыс. рублей. Их требования по договору цессии перешли к Александру Захарову. Суд включил требование Александра Захарова в реестр требований кредиторов компании в размере 306 тыс. рублей основной задолженности – во вторую очередь и в размере 15 тыс. рублей основной задолженности – в третью очередь.

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения назначено на 22 декабря.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Челябметрострой" занималась обслуживанием первого пускового участка первой линии метрополитена. Однако в июне 2020 года по итогам аукциона подрядчиком стала компания "Спецподземстрой". После этого бывший подрядчик объявил о массовом сокращении работников.