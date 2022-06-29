29 Июня 2022
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Политика В России
Баренцбург, Норвегия (2017) | Фото: slashchilina.ru

Норвежские власти не продумали последствия отказа в пропуске российских грузов на Шпицберген, - генконсул

Российский генконсул Сергей Гущин заявил, что норвежские власти, вероятно, не продумали до конца все последствия, отказывая в пропуске грузов для российских поселений.

"Я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, но наша задача в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору о Шпицбергене", - сказал он в эфире "России 24".

Напомним, норвежский МИД отклонил запрос российского госпредприятия "Арктикуголь" на транспортировку грузов в Баренцбург, где работают российские шахтеры. В Норвегии объяснили это действием антироссийских санкций.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал действия Осло "аморальными" и заявил о нарушении прав человека и принципов гуманизма. Он также напомнил, что, согласно договору о международно-правовом статусе Шпицбергена Норвегия обязана пропускать безоговорочно суда и грузы всех стран, подписавших договор (среди них есть и Россия).

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что после действий Норвегии суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом.

Теги: шпицберген, норвегия, генконсул



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