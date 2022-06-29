Объект культурного наследия России в Сургутском районе - началось строительство археологической тропы на территории урочища "Барсова гора"

В Сургутском районе приступили к строительству археологической тропы на территории урочища "Барсова гора", сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района.

Уникальность этого объекта заключается в том, что "Барсова гора" была непрерывно заселена около семи тысяч лет. Здесь оставили свой след все культуры, когда-либо заселявшие тайгу Приобья. Территория находится в семи километрах от Сургута и известна в России, а также за рубежом, как средоточие огромного количества памятников археологии. Здесь было выявлено 66 городищ, свыше 300 стоянок и селищ с остатками более чем трех тысяч жилищ и построек, восемь могильников, святилища, клады. Эти памятники отражают историю заселения Среднего Приобья на протяжении семи тысячелетий.

Артефакты, которые находили здесь археологи, сегодня хранятся в Эрмитаже, музеях Екатеринбурга, Перми, Томска и Западной Европы.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что строительство объекта необычайно важно для развития туристической отрасли.

"Проект "Человечность" – это инициатива жителей поселка Барсово по обустройству туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры – урочища "Барсова гора". Однозначно он будет интересен не только местным туристам, но и гостям района. Тропа станет уникальным пространством, включающим в себя площадки, которые расскажут посетителям археологической тропы о разных периодах истории объекта культурного наследия", - отметил Трубецкой.

Территория достопримечательного места и туристическая тропа проектируется в зоне размещения 32 объектов культурного наследия федерального значения. Музей и туристическая тропа будут образовывать собой единый комплекс. Если в музее будет представлена классическая закрытая экспозиция презентаций музейных коллекций, то на туристической тропе будет показ под открытым небом. Посетители этого объекта смогут пройти как с экскурсоводом, так и в сопровождение аудиогида.

Работы на туристической тропе "ЧелоВечность" выполняет компания "Гранит". Возведение объекта будет вестись в ручном режиме без использования тяжелой техники, так как здесь может ездить только малогабаритный транспорт. Такой метод выбран в связи с множеством ограничений, связанных с уникальным статусом Барсовой горы. По словам руководителя компании Максима Остапенко, при строительстве объекта будет применена специальная технология мощения - фундамент тропы и обзорных площадок будут обустроены послойным ощебенением. Все объекты разместятся без обустройства углублений, как сам настил тропы, так и арт-объекты с системой освещения.

Стоимость проекта составляет 75 млн руб. Деньги выделил муниципалитет. Планируется, что новая археологическая тропа будет готова уже к октябрю этого года. Она будет состоять из малого и большого кольца — маршруты в 1,3 км и 2,2 км будут выбирать сами туристы, которые на всем пути следования пройдут 15 локаций, отражающих историю семи тысячелетий. В последствии, после завершения строительства тропы, в урочище начнут возводить музейный комплекс.

Добавим, что в 2010-м году Барсова гора победила в международном конкурсе "7 чудес финно-угорских и самодийских народов" в номинации "Природа". Министерство культуры РФ зарегистрировало объект культурного наследия регионального значения "Достопримечательное место "Барсова Гора" в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов России.