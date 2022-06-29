29 Июня 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили "смягчить" наказание СМИ за публикацию фейков

В Госдуме ко второму чтению так называемого закона о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, подготовили поправку, дающую медиа "право на ошибку" в случае публикации фейков.

В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу лишать СМИ лицензии в случае публикации фейка. IT-комитет ГД предлагает смягчить эту норму.

Так, при первом нарушении Генпрокуратура предложит Роскомнадзору приостановить лицензию СМИ на срок до трех месяцев (или до удаления фейковой публикации). При втором нарушении действие лицензии могут приостановить на срок до полугода, передает "Интерфакс" со ссылкой на первого зампреда комитета Сергея Боярского.

Теги: госдума, сми, фейки, публикация, роскомнадзор



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