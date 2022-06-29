Доллар опустился до 50 рублей на Мосбирже – впервые с 2015 года

Курс доллара на Московской бирже утром в среду, 29 июня, опустился ниже 51 рубля. Новый рекорд с мая 2015 года. Курс евро опустился ниже 53 рублей.

Проблема неконтролируемого укрепления национальной валюты на фоне дисбаланса экспорта и импорта вызывает все больше вопросов к Центральному банку России.

"В соответствии с п 2 ст 75* Конституции " Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации. То, что сейчас происходит с рублём, это именно так называется по мнению ЦБ?" – пишет в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Впрочем, далеко не всем ситуация кажется опасной. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") тоже высказался на тему рубля: "Каким должен быть курс рубля? Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55. Рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. Поэтому наша национальная валюта укрепляется".

Стоит отметить, что укрепление рубля идет не из-за его "обеспеченности реальными товарами и ресурсами", а из-за сильнейшего дисбаланса между экспортом и импортом.

При этом первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов еще несколько недель назад говорил, что оптимальный курс – 70-80 рублей за доллар, и в интересах экономики вернуться к нему как можно скорее.