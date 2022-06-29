29 Июня 2022
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Общество Свердловская область
еда, лосось, блюдо, пища (2015) | Фото: пресс-служба &quot;Кольцово&quot;

Лосось подорожал на 213% за полгода. Екатеринбургские рестораторы обратились в ФАС

Екатеринбургские рестораторы обратились в УФАС из-за резкого роста цен на рыбу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе сети ресторанов "Сушкоф" и "Дель Песто".
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Там рассказали, что после 24 февраля, на рынке поставок у России остались только Мурманские фермы. За полгода закупочные цены на лосось у поставщика выросли на 213% - с 855 руб. за кг. в начале января, до 1 тыс. 825 руб. за кг в конце июня. При этом Мурманские фермы объясняют удорожание товара ростом валютного курса в начале марта, логистическими расходами и ограниченным закупом импортного корма и мальков.

"Сушкоф" и "Дель Песто" совместно с еще шестью представителями ресторанных брендов уральской столицы обратились в ФАС с просьбой принять сдерживающие меры в отношении растущих цен на лосось.

"К примеру, год назад лосось стоил 659 руб/кг. Себестоимость ролла Филадельфия (ключевого блюда японской кухни) была 42,6%. Для сохранения маржинального дохода на том же уровне сегодня, ресторан должен поставить цену на этот ролл - 850 рублей. Что даст рост цены для гостя в 2 раза к прошлому году. Это, безусловно, повлечет за собой недовольство потребителей и отказ от привычных блюд в пользу более дешевых позиций. Особенно на фоне общего роста цен и снижения доходов", - пояснил гендиректор сети Михаил Кольцов.

Ситуации могла бы помочь замена лосося на форель, однако и ее стоимость резко увеличилась, буквально поравнявшись с лососем. Более того, поставщики уже сегодня прогнозируют и дальнейший рост цен на фоне дефицита красной рыбы.

Еще одним опасение у рестораторов вызывает ежегодное закрытие Мурманский ферм на карантин, которое запланировано на август. В это время на предприятии будет проводиться санитарная обработка, а также профилактические и технические работы. Это опять же приведет к росту цен, который усугубляет и искусственное создание дефицита продукта от иных потребителей сырья, закупающих рыбу впрок для создания запаса. В подтверждение опасений они приводят динамику последних недель – ярко выраженный тренд роста цен: плюс 50-100 рублей за килограмм еженедельно.

Рестораторы заявляют, что данная проблема затронет не только Екатеринбург или Свердловскую область, но коснется и других регионов. У ФАС РФ предприниматели сети попросили не только вмешаться в процесс ценообразования Мурманских ферм, но и оказать содействие в выстраивании новых логистических маршрутов из других стран. Помимо этого они также попросили рассмотреть возможность льгот и компенсаций для компаний, которые вынуждены закупать лосось по высокой цене.

Теги: лосось, Екатеринбург, ресторатор, ФАС, цена



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