Назначена дата прощания со спикером облдумы Тюменской области

Церемония прощания с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым состоится 30 июня, в Тюменской филармонии, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Церемония прощания состоится с 9.45 до 12.30, говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня. Политику было 74 года. Причина смерти не названа. По некоторым данным, его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Губернатор Александр Моор выразил соболезнования родным и близким спикера и отметил, что имя Корепанова навсегда останется в истории большой Тюменской земли и в сердцах людей.

Моор подчеркнул, что Сергей Корепанов на принципах взаимоуважения выстроил сотрудничество парламента с правительством области, региональными отделениями политических партий, и всеми институтами гражданского общества, укрепил отношения органов государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.