Киев не менял планов по вступлению в НАТО – МИД Украины

Киев не менял планов по вступлению в НАТО, намерение страны стать частью альянса прописано в конституции Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI.

"Почему бы и нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции. Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве", - цитирует высказывание Кулебы News.RU.

Он добавил, что одного желания Украины для вступления в НАТО недостаточно, этого должен хотеть сам альянс, а с начала военных действий в феврале этого года представители НАТО, по словам Кулебы, не предприняли никаких шагов навстречу Украине.

Представители стран-членов НАТО при этом неоднократно говорили, что вступление Украины в альянс сейчас значило бы начало полномасштабного, глобального военного конфликта.