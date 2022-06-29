Минтранс заключил соглашения о возврате денег за отмененные перелеты с 20 авиакомпаниями

Министерство транспорта заключило соглашения о возврате денег за отмененные перелеты с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

В пресс-службе министерства уточнили, что перевозчики вернут клиентам деньги за отмененные внутренние рейсы с 24 февраля по 1 июля и международные - с 24 февраля по 31 октября.

В августе и октябре с перевозчиками будут заключены дополнительные соглашения о возврате средств. Это позволит авиакомпаниям вернуть деньги как минимум за 1 миллион билетов и при этом сохранить оборотные средства.

В мае сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области намерено подать групповой иск к авиакомпании "Уральские авиалинии". В ведомстве заявили о многочисленных жалобах на перевозчика в связи с массовой отменой рейсов. Как уточнили в Роспотребнадзоре, из этих обращений следует, что люди просят авиакомпанию вернуть им деньги за билеты, но не получают ответа.