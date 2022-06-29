29 Июня 2022
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Происшествия В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Волгоградской области задержали подозреваемых в подготовке к захвату власти

Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры", - сообщили РИА Новости в УФСБ.

Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье "Организация экстремистского сообщества".

Теги: УФСБ по Волгоградской области, захват власти



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