В Волгоградской области задержали подозреваемых в подготовке к захвату власти

Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры", - сообщили РИА Новости в УФСБ.

Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье "Организация экстремистского сообщества".