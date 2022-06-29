Уральское СМИ оштрафовано на 200 тысяч за 54 факта "дискредитации" ВС РФ

Издание "Вечерние ведомости" оштрафовано еще на 200 тысяч рублей. Такое решение принял сегодня Кировский районный суд уральской столицы.

Как сообщает издание в своем Telegram-канале, суд рассмотрел протокол, в котором полицейские усмотрели 54 факта возможной дискредитации российской армии. Уточняется, что речь идет о постах в канале "Вечерних ведомостей". Ранее сообщалось, что почти все публикации, к которым у правоохранителей возникли вопросы, относятся исключительно к акциям протеста в разных формах.

Напомним, в начале июня уральскому СМИ назначили крупный штраф за пост в Telegram. В нем рассказывалось о задержании уличного художника Леонида Черного со стикерами с символикой Z, в итоге суд посчитал это дискредитацией Вооруженных сил РФ.

В редакции уже заявили, что все решения будут обжалованы.