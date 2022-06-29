29 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
референдум, Донецк (2014) | Фото:Накануне.RU

Бывший мэр Мариуполя заявил о дате референдума в ДНР

Бывший мэр Мариуполя Петр Андрющенко, сбежавший из города вскоре после начала там боевых действий по освобождению города, написал, что референдум в ДНР о присоединении к России назначен на 11 сентября. Будто бы местные администрации уже получили соответствующие указания. По его мнению, дата референдума связана и с Днем освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 8 сентября.

На днях в СМИ появились аналогичные сообщения. Telegram-канал "Донбасс решает" написал со ссылкой на источник, близкий к ректорату Донецкого национального университета, что там получили распоряжение о создании комиссии для проведения всенародного голосования до сентября. Видимо, аналогичные команды поступили и в другие вузы и школы ДНР, традиционно принимающие у себя участки для голосования. В ЛНР референдум пройдет одновременно с ДНР.

Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о проведении референдума будет принято только после окончания специальной военной операции России.

Интересно, что о начале подготовки референдума в Херсонской области о возвращении в состав России сегодня заявил и заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Ранее он говорил, что референдум планируется осенью.

Теги: ДНР, референдум



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