Если бы Путин был женщиной, такого конфликта на Украине не было бы – Борис Джонсон

Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что Путин не начал бы военную спецоперацию на Украине, если бы он был женщиной. Глава британского правительства считает этот военный конфликт "прекрасным примером токсичной маскулинности".

"Если бы Путин был женщиной, которой он явно не является, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы <…> в том виде, в каком он это сделал", - заявил Джонсон в интервью телеканалу ZDF.

"Если вам нужен идеальный пример токсичной мужественности, это то, что он (Путин) делает в Украине", - добавил Джонсон.