"Свердловский комбинат хлебопродуктов" подал в суд на птицефабрику "Рефтинская"

ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов", прокуратура Свердловской области а также два частных лица подали иск к птицефабрике "Рефтинская" и "Агентству по развитию рынка продовольствия". Об этом сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда региона.

Истцы обратились в арбитраж с иском о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки.

"ОАО "СКХП", Бессонов О.Е., Кузьмина Ф.А. заявили о необходимости обеспечения иска, а именно, просили наложить арест на 23 432 шт. акций, принадлежащих ОАО "Птицефабрика "Рефтинская", в том числе запретить ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" до момента вступления решения в законную силу распоряжаться указанными акциями (голосовать на общем собрании ОАО "СКХП", голосовать на совете директоров ОАО "СКХП"), запретить совершать любые сделки, даже если они не влекут передачу прав на акции другому лицу, обременять их любым способом, в том числе передавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц", - говорится в опубликованном в картотеке определении.

В итоге птицефабрике запретили совершать сделки и другие действия (отчуждение, внесение в уставной капитал, передачу в залог и прочее), направленные на распоряжение 23 432 акциями комбината. В остальной части в удовлетворении заявления было отказано.

Следующее заседание состоится 12 июля.

Ранее стало известно, что МУГИСО планирует передать 49% птицефабрики "Рефтинская" новому владельцу уже к началу июля. В мае сообщалось, что частный инвестор вносит оговоренную сумму в уставный капитал предприятия, речь идет примерно о 2,5 млрд руб. Таким образом, судя по всему, инвестор через вливания в акционерный капитал "размоет" долю свердловского правительства со 100% до 51%. А так как весь пакет принадлежит МУГИСО, согласования с другими акционерами не требуется. На самом предприятии от комментариев воздерживались.

В январе этого года заход нового частного инвестора анонсировал губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона тогда отметил, что перед потенциальным покупателем поставлено условие по вложению определенной суммы в госактив, после чего станет возможным оформление перехода прав собственности. Среди основных интересантов участники рынка называли владельца "Курганского мясокомбината" Андрея Петрова.