29 Июня 2022
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Наука и техника Свердловская область
Плавильный комплекс АО &quot;Уралэлектромедь&quot; (2022) | Фото: пресс-служба УГМК

Участники конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» представят проект повышения эффективности медеплавильного производства

Один из проектов, который будет представлен на конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, позволит повысить ресурс работы оборудования для смешивания шихтных материалов. Об этом сообщили организаторы конференции. 

Его автор – сотрудник Медногорского медно-серного комбината Максим Щербаков. Он предложил изменить конструкцию подшипниковых узлов шнековых смесителей, установленных на первой и второй технологических линиях обжигового отделения участка брикетирования медеплавильного цеха. Подшипники являются самой уязвимой деталью смесителя, а их замена очень трудоемка. 

Максим Щербаков спроектировал новую конструкцию подшипников, которая будет располагаться не внутри корпуса смесителя, а снаружи. Соответственно, на нее не будет попадать смесь, и деталь прослужит в 4 раза дольше. Сейчас ремонтировать подшипники приходится 4 раза в год в течение 6 дней, в будущем этот срок сократится до 1 года и до 3 дней. 

По расчетам автора, сумма капиталовложений в инвестпроект составит 988 тысяч рублей, а экономия на ремонте одного смесителя - более 2 миллионов рублей в год. Учитывая, что смесителей на участке четыре, ежегодный эффект превысит 8 миллионов рублей. 

Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли. Цель конференции – обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ – свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи – авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.

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