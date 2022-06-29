В Челябинске автобусом управлял водитель, лишенный прав за ДТП

В Челябинске задержали водителя автобуса, лишенного права управления транспортными средствами за совершение ДТП. Мужчине грозит административный арест на срок до 15 суток, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Инцидент произошел 28 июня. Экипаж ДПС остановил автобус ПАЗ и попросил водителя предъявить водительское удостоверение, но он отказался, пояснив, что забыл его дома. Однако полицейские выяснили, что мужчина лишен прав за совершение ДТП, в результате которого потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Мужчину отстранили от управления автобусом. Транспорт передали собственнику. На водителя составили административный материал. Также принимаются меры в отношении должностного лица, допустившего водителя к управлению автобусом.