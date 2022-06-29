Россия запретила деятельность двух шведских организаций, продвигавших содомию и "ювеналку"

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Швеции в России Давида Юханнеса Даниэльссона и заявил, что любая деятельность Шведского агентства международного развития (SIDA) и Шведского института на территории России нежелательна и должна быть немедленно прекращена.

После начала специальной военной операции шведская сторона заявила о том, что средства этих организаций будут направляться на поддержку "российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ", то есть на дестабилизацию российского общества, считает МИД.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев пишет, что эти организации занимались еще и тем, под видом защиты прав человека продвигали содомию, гендерную идеологию, "ювеналку", "секспросвет" и т.п. В 2020 году Накануне.RU сообщало, что Шведский институт выделил 140 млн рублей на пропаганду в России "гендерного равенства". Шведское агентство международного развития, как оно сообщает на своем сайте, занимается изменением российского законодательства в сфере защиты прав детей

"То есть, переводя на понятный язык, они сильно "помогли" кому-то поменять наши законы в ювенальную сторону. Конечно же, финансировали феминисток и продвижение их законопроекта о "профилактике семейного насилия" – рапортуют о том, что на их деньги российские НКО проводили форумы на тему "домашнего насилия", - написал Парфентьев, недоумевая, почему их не запретили раньше.

В официальных отчетах агентства указано, что оно финансировало социальные проекты в северо-западных регионах России. SIDA – один из основных зарубежных спонсоров СМИ-иноагента "Медуза".