29 Июня 2022
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Политика За рубежом Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

НАТО советует Зеленскому разрешить конфликт военным путем – премьер-министр Бельгии

Участники мадридского саммита НАТО заверили президента Украины Владимира Зеленского в том, что нынешний конфликт должен быть разрешен военным путем, при этом альянс будет продолжать помогать Киеву, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

Он не уточнил, значит ли это, что Украине рекомендовано отказаться от переговоров с Россией.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что "заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении".

Теги: владимир зеленский, нато, военный конфликт



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