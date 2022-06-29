НАТО советует Зеленскому разрешить конфликт военным путем – премьер-министр Бельгии

Участники мадридского саммита НАТО заверили президента Украины Владимира Зеленского в том, что нынешний конфликт должен быть разрешен военным путем, при этом альянс будет продолжать помогать Киеву, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

Он не уточнил, значит ли это, что Украине рекомендовано отказаться от переговоров с Россией.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что "заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении".