29 Июня 2022
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Сбитый украинский беспилотник. (2022) | Фото: t.me/gubernator_46

Глава Курской области показал фото сбитого украинского беспилотника Ту-141

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии сбитого накануне недалеко от Курска украинского беспилотника.

"В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", - сообщил губернатор.

Бесплотник был сбит накануне около десяти часов вечера восточнее Курска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Сбитый украинский беспилотник.(2022)|Фото: t.me/gubernator_46

 

Теги: ту-141, роман старовойт, беспилотник



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