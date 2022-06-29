Глава Курской области показал фото сбитого украинского беспилотника Ту-141

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии сбитого накануне недалеко от Курска украинского беспилотника.

"В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", - сообщил губернатор.

Бесплотник был сбит накануне около десяти часов вечера восточнее Курска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.