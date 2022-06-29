29 Июня 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

Из-за падения урайской школьницы из окна возбудили уголовное дело

Урайские следователи возбудили уголовное дело из-за падения школьницы из окна восьмого этажа многоэтажного дома. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Югре Денис Волощенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ по факту гибели несовершеннолетней. По версии следствия, 28 июня 2022 г. около 22.00 из окна восьмого этажа одного из домов по ул. Шевченко города Урая упала местная жительница 2009 года рождения, которая от полученных в результате падения травм скончалась на месте происшествия", - сообщил он.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

Теги: Урай, школьница, девочка, уголовное дело, 110 УК РФ



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Ранее 29.06.2022 08:46 Мск В Урае из окна многоэтажного дома выпала школьница


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