По поручению губернатора в Новосибирской области ужесточили контроль качества дорожно-строительных работ

Подрядчики, допустившие нарушения при ремонте дорог в Новосибирской области, будут устранять дефекты за свой счёт. Поручения по ужесточению качества дорожно-строительных работ дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сообщили, что соответствии с поручением губернатора ужесточен контроль за качеством производства работ на региональных и муниципальных объектах. Контрольные мероприятия позволили выявить ГКУ НСО ТУАД большое число нарушений требований нормативных отраслевых документов в процессе производства работ, что позволит предотвратить выполнение некачественных работ и исключить появление дефектов, влияющих на условия безопасности дорожного движения.

Глава региона отметил, что недобросовестные подрядчики должны понять - нельзя заработать в ущерб качеству, на экономии материалов и отклонении от проектных решений. «Современные технологии и проектные решения позволяют делать дороги долговечными. Но если все нормы и требования не соблюдать и допускать отклонения, конечно, никакого качества не будет. Поэтому то большое количество дефектов, которое мы выявляем – это отражение нашего принципиального подхода. Мы всё равно дожмём, всё равно заставим всех поверить, что нарушать – себе дороже», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

«В настоящий момент выстроен многоуровневый контроль качества: заказчики увеличивают объём проверок и контролируют на этапе входного контроля соответствие тех материалов, которые применяются при производстве работ. На этапе операционного контроля дают экспертную оценку соответствия выполненных работ требованиям проектно-сметной документации. При лабораторном контроле качества, проверяются все те необходимые параметры, которым должна соответствовать дорога. В случае невозможности осуществления строительного контроля в полном объеме техническими заказчиками работ, данный контроль осуществляется независимыми инженерными организациями строительного контроля», – пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.