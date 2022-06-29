29 Июня 2022
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Сайт "Роскосмоса" после публикации снимков центров принятия решений Запада атаковали хакеры

Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации космических снимков центров принятия решений Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Напомним, 28 июня в Мадриде открылся трехдневный саммит НАТО, который будет посвящен борьбе против России. В новой Стратегической концепции, которая должна быть принята, РФ названа главной прямой угрозой НАТО.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковые снимки мест, где состоится мероприятие, а также указал точные географические координаты. Эти сведения используют ВКС России при нанесении ракетных ударов, отмечает Regnum. В своем телеграм-канале Рогозин уточнил, что информация публикуется "на всякий случай". По его словам, это снимки тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов.

Теги: роскосмос, хакеры, спутниковые снимки



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