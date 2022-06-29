29 Июня 2022
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Политика За рубежом Украина
Коллаж, карта, неопределенные Херсонская и Запорожская области на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

На Херсонщине началась подготовка к референдуму о вхождении в Россию

В Херсонской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России.

"Херсонская область всегда была территорией русского человека. Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведём. Херсонская область примет решение и войдёт в состав России, станет полноценным субъектом", - сказал в видеообращении замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, ролик он опубликовал в своём Telegram-канале.

Ранее Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как "по факту является резидентом западных хозяев".

Теги: Херсонская область, Кирилл Стремусов, референдум, вхождение в состав РФ



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Ранее 31.05.2022 14:20 Мск Херсонская область планирует войти в состав России


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