На Херсонщине началась подготовка к референдуму о вхождении в Россию

В Херсонской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России.

"Херсонская область всегда была территорией русского человека. Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведём. Херсонская область примет решение и войдёт в состав России, станет полноценным субъектом", - сказал в видеообращении замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, ролик он опубликовал в своём Telegram-канале.

Ранее Стремоусов заявил, что Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как "по факту является резидентом западных хозяев".