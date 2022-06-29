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Общество Свердловская область
Алексей Орлов на открытии креативного кластера &quot;Домна&quot; (2022) | Фото: Екатеринбург.РФ/Алина Шешеня

Креативный кластер "Домна" включили в маршрут Красной линии Екатеринбурга

Креативный кластер "Домна", открытие которого состоялось в конце мая, включен в маршрут Красной линии Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Красная линия – это пешеходный туристический маршрут для самостоятельного прохождения жителями и гостями города экскурсии по историческому центру уральской столицы.

"Именно здесь больше века тому назад открылся первый екатеринбургский универмаг – магазин братьев Агафуровых. Внутри бережно сохранены интерьеры позапрошлого века: кирпичная кладка, лиственничные перекрытия пола и потолка. Действует выставка артефактов, обнаруженных при реновации здания, и историческая галерея", - говорится о "Домне" в путеводителе.

Здание на ул. Вайнера,16 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Кроме этого, в кластере разместится штаб-квартира популярного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Сейчас "Домна" открыла двери для всех желающих.

Напомним, что название для креативного кластера придумали жители в рамках специального конкурса зимой этого года. Сообщалось, что на создание "Домны" потребуется 150 млн рублей.

Теги: Домна, кластер, Красная линия, маршрут, Екатеринбург



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Ранее 27.05.2022 13:32 Мск "До революции здесь был универмаг". В центре Екатеринбурга открылся креативный кластер


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