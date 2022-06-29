Креативный кластер "Домна" включили в маршрут Красной линии Екатеринбурга

Креативный кластер "Домна", открытие которого состоялось в конце мая, включен в маршрут Красной линии Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Красная линия – это пешеходный туристический маршрут для самостоятельного прохождения жителями и гостями города экскурсии по историческому центру уральской столицы.

"Именно здесь больше века тому назад открылся первый екатеринбургский универмаг – магазин братьев Агафуровых. Внутри бережно сохранены интерьеры позапрошлого века: кирпичная кладка, лиственничные перекрытия пола и потолка. Действует выставка артефактов, обнаруженных при реновации здания, и историческая галерея", - говорится о "Домне" в путеводителе.

Кроме этого, в кластере разместится штаб-квартира популярного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Сейчас "Домна" открыла двери для всех желающих.

Напомним, что название для креативного кластера придумали жители в рамках специального конкурса зимой этого года. Сообщалось, что на создание "Домны" потребуется 150 млн рублей.