Текслер попросил главу минсельхоза РФ поддержать проект строительства племенного репродуктора

Челябинская область заняла первое место в Уральском федеральном округе по площади пашни. В регионе планируют собрать более 1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на рабочей встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По итогам полугодия производство мяса птицы в Челябинской области выросло на 3%, яиц – на 8%, свинины – на 5%. Регион занимает первое место в стране по производству макаронных изделий, второе – по производству муки, третье – по производству круп.

Глава региона на встрече рассказал о реализации программы комплексного развития сельских территорий. В этом году на ее финансирование направлено 170,2 млн рублей. На 2023 год предварительный отбор по Челябинской области прошли семь проектов, общая сумма финансирования которых составляет 197,1 млн рублей. Алексей Текслер обратился с просьбой поддержать регион. "Со своей стороны гарантируем выполнение всех взятых обязательств", – подчеркнул он.

Также Алексей Текслер представил проект строительства племенного репродуктора первого порядка. Это позволит решить вопрос замещения импортной генетики, обеспечить птицефабрики региона племенной продукцией и создать на Урале базисное предприятие для развития отечественного кросса птицы "Смена 9". Глава региона обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать господдержку проекту.