В "Мегионнефтегазе" определили победителей конкурса профмастерства

В "Славнефть-Мегионнефтегазе" состоялся конкурс профессионального мастерства "Трудовое братство". В расширенном формате он проводится в компании с 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, за звание лучших в 28 номинациях в этом году боролись более 300 специалистов всей производственной цепочки. Помимо работников, обеспечивающих добычу, подготовку и транспортировку нефти, в конкурсе участвовали геологоразведчики, буровики, энергетики, снабженцы, а также инженерно-технический состав – геологи и технологи.

Победителей определяли в личном и командном зачете. На производственных площадках участники соревнований подтвердили владение практическими навыками. Теоретические знания оценивались с помощью виртуальных тренажеров, широко используемых в компании для тестирования, повышения квалификации и обучения безопасным методам работы. Дополнительно конкурсанты показали умение оказывать первую медицинскую помощь.

"Наше предприятие, как и вся отрасль, постоянно развивается, внедряются новые эффективные технологии, меняются подходы к организации производства. Такие конкурсы позволяют работникам не только показывать достигнутый уровень личного мастерства, но и держать руку на пульсе инноваций, дают стимул к дальнейшему профессиональному росту. Кроме того, они объединяют опытных специалистов и ребят, которые только начинают свой трудовой путь. Эта синергия и является основной движущей силой развития компании", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.