В "Мегионнефтегазе" определили победителей конкурса профмастерства

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Конкурс профессионального мастерства &quot;Трудовое братство&quot; (2022) | Фото: &quot;Славнефть-Мегионнефтегаз&quot;

В "Мегионнефтегазе" определили победителей конкурса профмастерства

В "Славнефть-Мегионнефтегазе" состоялся конкурс профессионального мастерства "Трудовое братство". В расширенном формате он проводится в компании с 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, за звание лучших в 28 номинациях в этом году боролись более 300 специалистов всей производственной цепочки. Помимо работников, обеспечивающих добычу, подготовку и транспортировку нефти, в конкурсе участвовали геологоразведчики, буровики, энергетики, снабженцы, а также инженерно-технический состав – геологи и технологи.

Конкурс профессионального мастерства "Трудовое братство"(2022)|Фото: "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Победителей определяли в личном и командном зачете. На производственных площадках участники соревнований подтвердили владение практическими навыками. Теоретические знания оценивались с помощью виртуальных тренажеров, широко используемых в компании для тестирования, повышения квалификации и обучения безопасным методам работы. Дополнительно конкурсанты показали умение оказывать первую медицинскую помощь.

Конкурс профессионального мастерства "Трудовое братство"(2022)|Фото: "Славнефть-Мегионнефтегаз"

"Наше предприятие, как и вся отрасль, постоянно развивается, внедряются новые эффективные технологии, меняются подходы к организации производства. Такие конкурсы позволяют работникам не только показывать достигнутый уровень личного мастерства, но и держать руку на пульсе инноваций, дают стимул к дальнейшему профессиональному росту. Кроме того, они объединяют опытных специалистов и ребят, которые только начинают свой трудовой путь. Эта синергия и является основной движущей силой развития компании", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Теги: Трудовое братство, конкурс, Славнефть-Мегионнефтегаз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети