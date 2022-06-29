Страны ЕС могут вернуться к национальным валютам, если евро сильно ослабнет - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал свою "аналитику" по ситуации со стоимостью валют. Он пророчит рублю большое будущее, а вот евро называет угнетаемой Америкой валютой, обремененной государственными долгами еврозоны.

В своем Telegram-канале Володин ("Единая Россия") пишет, что рубль укрепляется потому, что "обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире".

В реальности рубль сильно укрепляется из-за мощнейшего дисбаланса между импортом и экспортом. Экономисты, в том числе и из правительства, видят в этом ощутимые проблемы, особенно если учесть, что ситуация никак не контролируется Центральным банком. Так, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отмечал, что оптимальный курс рубля сейчас составляет 70-80 руб. за доллар, и к нему нужно как можно скорее вернуться.

Во второй части своего поста Володин пророчит грустное будущее евро. Он перечисляет размеры госдолга европейский стран – от 112% от ВВП во Франции до 185% в Греции.

"Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё 7 лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже, - пишет Володин. - США не спешат на помощь европейским странам. Им эта ситуации выгодна. Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы".

Он даже предполагает, что если евро достаточно ослабится, то страны ЕС могут вернуться к национальным валютам.