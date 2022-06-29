В Госдуме предложили отменить штрафы за невключенные поворотники и грязные номера

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается заменить штрафы за ряд незначительных нарушений на предупреждение, сообщают "Известия".

По данным издания, проект предполагает отказ от штрафов за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, не включенный указатель поворота.

Кроме того, законопроект предполагает полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.

При этом вместе со смягчением ответственности, за ряд нарушений предлагают наказывать строже. Так, за непристегнутый ремень собираются увеличить штраф с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. За повторное превышение скорости на 40–60 километров в час вводится штраф в размере 2–5 тысяч рублей либо лишении прав на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД для злостных нарушителей. Соответствующие поправки предложили внести в законопроект, который ужесточает ответственность за вождение автомобиля после лишения прав.