29 Июня 2022
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National Review: США рискуют крупно проиграть на Украине

Победа России на Украине будет означать также крупное поражение США. Об этом пишет журнал National Review.
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Статья называется "Как крупно проиграть на Украине". Автор пишет, что давно предупреждает: США не должны слишком вмешиваться в ситуацию на Украине, так как это вынудит Россию пойти на крайние меры. Ведь для США Украина - это периферия, а для России предельно важна. Но уход российских войск из-под Киева вскружил головы в Вашингтоне. Теперь же все меняется.

"За три месяца Россия сделала на Украине то, чего Пентагон не смог сделать в Афганистане за два десятилетия: определилась с разумным набором целей и разработала эффективную стратегию уничтожения своих противников", - говорится в статье.

Запад вводит одни санкции за другими, но Россия не отступает, а санкции бумерангом бьют по их инициаторам. Согласно данным The Washington Post, Белый дом и Госдеп понятия не имеют, как выпутаться из этого конфликта, сохранив лицо.

Показательно следующее признание автора: США изначально не рассчитывали на победу Украины, цель военной помощи - вызвать как можно больше жертв, чтобы нанести России максимальный урон. И политические элиты Америки вовлекли страну в конфликт, в котором американцы не желают участвовать. А намерения США опасны для них самих.

"Один из рисков сделать войны ваших соперников более дорогостоящими заключается в том, что вы просто можете сделать их конечную победу еще более масштабной. Если украинской армии не удастся совершить решающее стратегическое отступление и она будет разбита в котлах Донбасса, США сделают победу России гораздо более дорогостоящей, но и гораздо более значимой... После унижения в Афганистане украинская армия будет второй крупной армией, финансируемой и обученной США, которая потерпит поражение в течение двух лет", - заключает автор, обвиняя власти США в политической недальновидности и авантюризме.

Теги: США, Украина



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