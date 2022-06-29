National Review: США рискуют крупно проиграть на Украине

Победа России на Украине будет означать также крупное поражение США. Об этом пишет журнал National Review.

Статья называется "Как крупно проиграть на Украине". Автор пишет, что давно предупреждает: США не должны слишком вмешиваться в ситуацию на Украине, так как это вынудит Россию пойти на крайние меры. Ведь для США Украина - это периферия, а для России предельно важна. Но уход российских войск из-под Киева вскружил головы в Вашингтоне. Теперь же все меняется.

"За три месяца Россия сделала на Украине то, чего Пентагон не смог сделать в Афганистане за два десятилетия: определилась с разумным набором целей и разработала эффективную стратегию уничтожения своих противников", - говорится в статье.

Запад вводит одни санкции за другими, но Россия не отступает, а санкции бумерангом бьют по их инициаторам. Согласно данным The Washington Post, Белый дом и Госдеп понятия не имеют, как выпутаться из этого конфликта, сохранив лицо.

Показательно следующее признание автора: США изначально не рассчитывали на победу Украины, цель военной помощи - вызвать как можно больше жертв, чтобы нанести России максимальный урон. И политические элиты Америки вовлекли страну в конфликт, в котором американцы не желают участвовать. А намерения США опасны для них самих.

"Один из рисков сделать войны ваших соперников более дорогостоящими заключается в том, что вы просто можете сделать их конечную победу еще более масштабной. Если украинской армии не удастся совершить решающее стратегическое отступление и она будет разбита в котлах Донбасса, США сделают победу России гораздо более дорогостоящей, но и гораздо более значимой... После унижения в Афганистане украинская армия будет второй крупной армией, финансируемой и обученной США, которая потерпит поражение в течение двух лет", - заключает автор, обвиняя власти США в политической недальновидности и авантюризме.