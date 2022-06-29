29 Июня 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале сотрудница банка присвоила себе более 1,5 млн рублей

На Среднем Урале перед судом предстанет сотрудница банка. Женщину обвиняют в присвоении более 1,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 44-летняя жительница Первоуральска. Она работала заведующей отдела кассовых операций одного из банков, имея неограниченный и фактически единоличный допуск к наличным деньгам, находящимся в ее кассе. Также у женщины был доступ к установленному на ее рабочем компьютере программному обеспечению.

Как показало расследование, сотрудница совершала приходные и расходные операции, после чего удаляла их из системы, присваивая себе деньги банка. А для сокрытия недостачи средств она вносила недостоверную информацию на накладки с пачками ветхих купюр, хранящихся отдельно от остальной наличности. Кроме этого, женщина указывала недостоверные сведения о расходных и приходных операциях с деньгами перед плановыми и внезапными ревизиями, тем самым скрывая свою преступную деятельность.

В итоге с мая 2017 по декабрь 2021 года она присвоила свыше 1,5 млн рублей. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.

Теги: банк, присвоение, суд, Первоуральск



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