Суверенитет Норвегии над Шпицбергеном под большим вопросом – сенатор Клишас

Российские сенаторы поставили под сомнение суверенитет Норвегии над островом Шпицберген после того, как МИД этой страны отклонил запрос российского госпредприятия "Арктикуголь" на транспортировку грузов в Баренцбург, где работают российские шахтеры. В Норвегии объяснили это действием антироссийских санкций.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев заметил, что речь идет о продовольственных товарах для шахтеров. Сенатор назвал действия Осло "аморальными" и заявил о нарушении прав человека и принципов гуманизма.

Он также напомнил, что, согласно договору о международно-правовом статусе Шпицбергена Норвегия обязана пропускать безоговорочно суда и грузы всех стран, подписавших договор (среди них есть и Россия). Косачев добавил, что Норвегия раньше в нарушение договора установила 200-мильную "рыбоохранную зону", в которую иногда не пускает суда стран-участников договора.

"Согласен с Косачевым, но переводя с дипломатического на юридический - после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом", - написал в своем Telegram-канале коллега Косачева, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"Суверенитет в современном мире это уже не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан", - добавил сенатор.