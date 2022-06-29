Point: Ряд стран ругают Запад за антироссийские санкции и продовольственный кризис

Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России, которые привели к продовольственному кризису. Об этом написал в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез.

По его словам, Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть. Нью-Дели и Джакарта, в свою очередь, приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия, чтобы обеспечить продуктами собственное население.

Журналист отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, из-за санкций начали сближаться с Россией и Китаем, передает Regnum.

Ранее немецкая газета сообщала, что западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Отмечалось, что эти страны либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично.