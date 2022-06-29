29 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Антитеррористические учения на Аргаяшской ТЭЦ (2022) | Фото: УФСБ по Челябинской области

На Аргаяшской ТЭЦ проходят учения по пресечению террористического акта

В Челябинской области ФСБ проводит учение "Молния-2022" по пресечению террористического акта на Аргаяшской ТЭЦ.

"В процессе учения отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на Аргаяшской ТЭЦ. Участники командно-штабных учений при изучении учебной обстановки получают учебные вводные задачи и выполняют их", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Антитеррористические учения на Аргаяшской ТЭЦ(2022)|Фото: УФСБ по Челябинской области

Учение продлится с 29 по 30 июня. В нем примут участие сотрудники региональных структур ФСБ, МВД, СУ СК, МЧС России, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области.

Антитеррористические учения на Аргаяшской ТЭЦ(2022)|Фото: УФСБ по Челябинской области

Теги: учения, Аргаяшская ТЭЦ,



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