Легендарное фан-объединение "Урала" бойкотирует матчи РПЛ из-за Fan ID

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область В России
урал цска сектор трибуна фанаты (2009) | Фото: Накануне.RU

Легендарное фан-объединение "Урала" бойкотирует матчи РПЛ из-за Fan ID

Часть активных болельщиков "Урала" собирается бойкотировать матчи Российской Премьер-лиги из-за введения системы Fan ID. В частности, об этом заявило легендарное фанатское сообщество Екатеринбурга "Стальные монстры".
Читайте также:

Напомним, Fan ID – это своеобразный "паспорт болельщика", выдавать который будет государство. Посещение большинства игр без него будет невозможным. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года и вступил в силу 1 июня этого года.

Как говорится в заявлении на странице "Стальных монстров" в соцсети, они бойкотируют все без исключения матчи РПЛ, начиная с первого тура и до полной отмены данного закона.

"Мы отказываемся посещать какие бы то ни было мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии, направленный против фанатов, но от которого пострадают все в равной степени… При этом продолжаем посещать остальные лиги и соревнования, где нет Fan ID: молодежка, двойка, баскетбол", - заявили поклонники "Урала".

Напомним, что Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех российских стадионах уже с нового сезона, который стартует в июле. Остальные стадионы, где играют клубы РПЛ, должны подключиться к проекту во второй части чемпионата.

Теги: Fan ID, Урал, фанаты, матчи, бойкот, РПЛ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.06.2022 07:43 Мск Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех стадионах с нового сезона
Ранее 13.05.2022 08:33 Мск Глава "Екатеринбург-Арены": Говорить о датах внедрения Fan ID пока рано
Ранее 04.02.2022 13:31 Мск Фанаты "Урала" предложили Минспорта и РФС встретиться для обсуждения Fan ID


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети