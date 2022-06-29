Легендарное фан-объединение "Урала" бойкотирует матчи РПЛ из-за Fan ID

Часть активных болельщиков "Урала" собирается бойкотировать матчи Российской Премьер-лиги из-за введения системы Fan ID. В частности, об этом заявило легендарное фанатское сообщество Екатеринбурга "Стальные монстры".

Напомним, Fan ID – это своеобразный "паспорт болельщика", выдавать который будет государство. Посещение большинства игр без него будет невозможным. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года и вступил в силу 1 июня этого года.

Как говорится в заявлении на странице "Стальных монстров" в соцсети, они бойкотируют все без исключения матчи РПЛ, начиная с первого тура и до полной отмены данного закона.

"Мы отказываемся посещать какие бы то ни было мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии, направленный против фанатов, но от которого пострадают все в равной степени… При этом продолжаем посещать остальные лиги и соревнования, где нет Fan ID: молодежка, двойка, баскетбол", - заявили поклонники "Урала".

Напомним, что Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех российских стадионах уже с нового сезона, который стартует в июле. Остальные стадионы, где играют клубы РПЛ, должны подключиться к проекту во второй части чемпионата.