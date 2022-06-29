В Херсоне задержан бывший мэр

Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан комендатурой города, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Напомним, Херсон полностью перешел под контроль российских войск в начале марта, но Колыхаев руководил городом еще почти два месяца. В конце апреля в городе и области были назначены новые власти, а Колыхаев заявил, что его выгнали из здания горсовета. Тем не менее, он фактически был "параллельным мэром", к тому же не скрывал своей русофобии, продолжая вещать об "оккупации". Он не скрывал, что продолжает держать связь с Киевом с целью обеспечения жизнедеятельности города. При этом активно агитировал против России. Вероятно, он стоял за антироссийскими акциями протеста в городе, которые активно поддерживал, многократно раздувая их численность. Его задержание может быть связано с последними терактами в области как координатора.

Накануне, еще до задержания Колыхаева, экс-премьер ДНР и депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что после недавнего посещения Херсона имеет двойственное впечатление, так как "город где-то, конечно, наш, а где-то – не совсем". В Херсоне есть два мэра, и оба готовятся к зиме. В целом "Херсон живет очень двойной жизнью" и резко отличается от городов Донбасса тем, что там спокойная жизнь.

"Но только не совсем понятно: наша там власть или нет. И с этим надо как-то побыстрее завершать", – сказал Бородай.

После задержания Колыхаева Бородай сказал, что не имеет к этому отношения и не знает причин. Но считает, что именно из-за того, что в городе не было боевых действий, а власть сменилась очень мягко, многие так и не поняли, что Россия вернулась навсегда. Это и позволило бывшим властям действовать так, как они действовали. А военные в административную сферу не влезали, так как это не их функция. Но ситуация меняется в пользу России.