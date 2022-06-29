29 Июня 2022
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Политика В России Украина
аэропорт паспортный контроль (2008) | Фото: Накануне.ru

Москва ответит на введение Киевом визового режима для россиян – МИД РФ

Москва ответит на введение Киевом визового режима для россиян "с учетом национальных интересов", заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, Россия недавно действительно получила электронную копию ноты Украины о введении виз для россиян.

"Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие", - заявил Полищук в интервью РИА Новости.

О введении визового режима для граждан РФ 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. "В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - заявил глава государства.

Ранее МИД Украины сообщил, что россияне смогут оформить украинскую визу через центры VFS Global в восьми городах России. При этом наличие визы не гарантирует въезд на территорию Украины, окончательное решение остается за пограничной службой.

Теги: визовый режим, москва, киев, украина



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