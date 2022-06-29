29 Июня 2022
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Общество ДНР и ЛНР
армия Украины, ДНР, ЛНР, боевики, хунта, Лисичанск (2015) | Фото:

Бойцы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников

Силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.

По его данным, в плен взяли 12 человек. Известно, что они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в Рубежном и Северодонецке.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе Лисичанска российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, состоявшие из наемников. Среди них были наемники из Грузии, входившие в так называемый "грузинский легион", пишет Regnum. По данным министерства, уничтоженные грузинские боевики причастны к истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте.

Накануне Минобороны России заявило, что управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно, а потери ВСУ огромны. Боевики хаотично бегут из города и его окрестностей, переодеваясь в гражданскую одежду.

Теги: лисичанск, наемники, лнр



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