В зоопарке Челябинска с июля вырастет стоимость входного билета

В челябинском зоопарк с 1 июля подорожают билеты. Соответствующий приказ опубликован на сайте бюджетного учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, такое решение принято в связи с повышением цен на услуги в целях реализации уставной деятельности и для укрепления материально-технической базы учреждения.

С июля входной билет для детей от 12 лет и взрослых будет стоить на 100 рублей дороже – 300 рублей. Для детей в возрасте от 5 до 11 лет включительно и пенсионеров поход в зоопарк подорожает на 50 рублей до 150 рублей. Дети до четырех лет посещают зоопарк бесплатно.