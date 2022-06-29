В ДНР у одного из приговорённых к казни наёмников нашли психопатию

Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трёх приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике наёмников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осуждённого за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

"Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера", - рассказал ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Он также уточнил, что Саадун учился в университете в Киеве и получил одну из технических специальностей украинского вуза.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о запрете приведения в исполнение смертного приговора в отношении марокканского наёмника Брагима Саадуна. Он и еще двое британских наемников сдались российским войскам во время боевых действий на Донбассе. Позже Верховный суд ДНР приговорил всех троих к смертной казни.