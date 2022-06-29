Консульство Болгарии в Екатеринбурге закрывается после "шпионского скандала"

Болгария закрывает свое консульство в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.

Уточняется, что данная мера носит временный характер. При этом сроки закрытия консульства в уральской столице не называются. В сообщении также отмечается, что болгарская сторона ожидает закрытия в Русе генконсульства России.

Напомним, ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и сотрудников посольства. Премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что их подозревают в шпионаже.

По его словам, большая часть объявленных персонами нон-грата якобы работала на российские спецслужбы. Петков отметил, что дипломатическая работа использовалась для прикрытия.