Рогозин: Началась работа над российской миссией на Марс

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника В России
рогозин дмитрий олегович заместитель председателя правительства рф (2017) | Фото: Накануне.ru

Рогозин: Началась работа над российской миссией на Марс

НПО имени Лавочкина приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии.

Как сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Европейский союз вряд ли пойдет на совместную миссию в 2024 году. Отмечается, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в точку Лагранжа L2 (где уравновешивается влияние Солнца и Земли) в 1,5 млн километров от Земли.

Глава госкорпорации напомнил, что разработчикам предстоит оценить, что из задела по посадочному модулю "Казачок" можно будет взять для реализации новой национальной миссии, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в марте 2022 года Европейское космическое агентство (ESA) объявило о приостановке работы с Роскосмосом по совместному проекту "ЭкзоМарс" (ExoMars). Решение принял правящий совет ESA, говорится в сообщении агентства. Причиной стало присоединение ESA к санкциям, введенным в отношении РФ.

Теги: Рогозин, Марс, космос, Роскосмос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2022 16:34 Мск Российско-европейский проект "ЭкзоМарс" по поиску жизни на Марсе приостановлен - ESA


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети