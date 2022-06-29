Рогозин: Началась работа над российской миссией на Марс

НПО имени Лавочкина приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии.

Как сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Европейский союз вряд ли пойдет на совместную миссию в 2024 году. Отмечается, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в точку Лагранжа L2 (где уравновешивается влияние Солнца и Земли) в 1,5 млн километров от Земли.

Глава госкорпорации напомнил, что разработчикам предстоит оценить, что из задела по посадочному модулю "Казачок" можно будет взять для реализации новой национальной миссии, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в марте 2022 года Европейское космическое агентство (ESA) объявило о приостановке работы с Роскосмосом по совместному проекту "ЭкзоМарс" (ExoMars). Решение принял правящий совет ESA, говорится в сообщении агентства. Причиной стало присоединение ESA к санкциям, введенным в отношении РФ.