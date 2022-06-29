СМИ: производители соков не могут ввезти сырье из-за подхода таможни к классификации товаров

На фоне действующих торговых ограничений и растущих издержек у российских производителей напитков возникли сложности с импортом сырья.

Таможня начала блокировать некоторые партии фруктового и ягодного пюре, считая, что продукция не прошла обработку и подпадает под продуктовое эмбарго от 2014 года.

Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) обратился к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой содействовать в урегулировании проблем с импортом сырья в связи с "резким изменением" подхода таможни к классификации товаров.

Компании просили о независимой экспертизе и пытались обжаловать решения Северо-Западной электронной таможни, но получили отказы и поэтому решили обратиться в министерство.

Заменить сырье невозможно: новая партия тоже будет классифицирована как запрещенный товар.

Бизнес с решениями не согласен и предупреждает о сокращении ассортимента, росте цен и убытках, сообщает "Коммерсант".