В РФ изменен порядок регистрации места рождения ребенка

Глава государства Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не место фактического появления младенца на свет.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В материалах к документу указано, что новый закон "снимает действующее территориальное ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка, и расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться этим правом".

Отмечается, что в регионах, где нет родильных отделений, родители не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.