29 Июня 2022
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Общество В России
Свидетельство о рождении тройня Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В РФ изменен порядок регистрации места рождения ребенка

Глава государства Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не место фактического появления младенца на свет.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В материалах к документу указано, что новый закон "снимает действующее территориальное ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка, и расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться этим правом".

Отмечается, что в регионах, где нет родильных отделений, родители не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства. 

Теги: дети, родители, семья



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