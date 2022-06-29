Защита приговоренного к смерти британца Пиннера обжаловала приговор

Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу адвоката гражданина Великобритании Шона Пиннера, который был приговорен к смертной казни по обвинению в наемничестве.

"Дата кассационного рассмотрения назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию (часть 1 статьи 408 УПК ДНР) ", — заявили ТАСС в суде.

Адвокат британца Юлия Церковникова обжаловала смертный приговор, попросив смягчить его до пожизненного тюремного заключения.

Британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которых суд в Донецке приговорил к смертной казни, не планируют помиловать или обменять. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для помилования нет никаких оснований, а вопрос обмена "даже не обсуждался".