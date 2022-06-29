Аналитики: впервые в истории РФ по итогам июня ожидается дефляция

29 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
яблоки, перец, огурец, морковь, капуста, салат, баклажан, сельское хозяйство, овощи, продукты (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Аналитики: впервые в истории РФ по итогам июня ожидается дефляция

Впервые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция.

Об этом сообщили аналитики банков и финансовых компаний. Как заявил эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, сокращение может быть в пределах 0,5%.

До 0,4% ожидает уменьшения цен по итогам первого летнего месяца управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. До этого цены снижались в июле и августе, как правило, с поступлением нового урожая.

В настоящее время главными причинами эксперты называют не только сезонное сокращение цен на плодоовощные продукты, но и проблемы с импортом, резкое укрепление курса рубля и низкий спрос населения. 

Стоимость товаров в месячном выражении способна сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов не исключает, что этим летом цены будут снижаться все три месяца, сообщают "Известия". 

Напомним, глава Минэкономразвития России Максим Решетников опасается последствий дефляции, которая, по его словам, уже несколько недель наблюдается в стране.

Теги: дефляция, экономика, цены



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети