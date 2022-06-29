Аналитики: впервые в истории РФ по итогам июня ожидается дефляция

Впервые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция.

Об этом сообщили аналитики банков и финансовых компаний. Как заявил эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, сокращение может быть в пределах 0,5%.

До 0,4% ожидает уменьшения цен по итогам первого летнего месяца управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. До этого цены снижались в июле и августе, как правило, с поступлением нового урожая.

В настоящее время главными причинами эксперты называют не только сезонное сокращение цен на плодоовощные продукты, но и проблемы с импортом, резкое укрепление курса рубля и низкий спрос населения.

Стоимость товаров в месячном выражении способна сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов не исключает, что этим летом цены будут снижаться все три месяца, сообщают "Известия".

Напомним, глава Минэкономразвития России Максим Решетников опасается последствий дефляции, которая, по его словам, уже несколько недель наблюдается в стране.