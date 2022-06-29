Бастрыкин: кадеты отправятся помогать с ранеными военными

С 1 июля кадетов Следственного комитета России будут отправлять в госпитали, помогать с ранеными в ходе спецоперации на Украине.

Как заявил глава СКР Александр Бастрыкин, речь идёт о Московском и Питерском госпитале. "Поэтому студенты, кадеты, мальчики и девочки с 1 июля — не под ружье, а в госпиталь", — сказал он.

Глава ведомства отметил, что в медицинских учреждениях много работы, иногда даже некому вынести носилки. "Вот так мы воcпитываем нашу молодежь в рамках специалитета", — добавил Бастрыкин, сообщает РБК.