"Зато какой эффект": Дерипаска объяснил успех Кудрина опытом торговли цветами

Качество работы госслужащих заметно повышается, если у них был опыт работы в рыночной экономике.

Об этом на мероприятии в МГУ сообщил бизнесмен Олег Дерипаска. В качестве примера он привел биографию главы Счетной палаты Алексея Кудрина. "Я помню, Алексей Кудрин рассказывал, что на заре, так сказать, торговал цветами. То есть он — тридцать лет на госслужбе, шесть месяцев торговли цветами… Зато какой эффект", — сказал предприниматель.

Он напомнил о сериале "Бандитский Петербург". "То есть какое давление. То есть он прошел через все — человек на самом понимает, что такое нематериальные риски. Я не шучу", - сказал Дерипаска.

Он отметил, если люди добиваются успехов на государственной службе, то, как правило, "у них был серьезный вызов и те или иные кризисы, которые они проходили", сообщает РБК.

Напомним, основатель "Русала" Олег Дерипаска считает, что санкции, введенные в отношении России, через полтора года обернутся против своих инициаторов.