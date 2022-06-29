29 Июня 2022
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Американский разведывательно-ударный беспилотник (2020) | Фото: danwhitewebsite.com

Украинский беспилотник сбит над Курской областью

Стало известно о сбитом украинском беспилотнике над территорией Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Летательный аппарат был ликвидирован 28 июня в 22:17 восточнее Курска. В настоящее время на месте работают военные и представители спецслужб.

Старовойт отметил, что согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Подразделения вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

Напомним, турецкий производитель беспилотников Bayraktar безвозмездно передаст Украине три БПЛА Bayraktar TB2, на покупку которых жители страны собирали деньги с помощью краудфандинга.

Теги: беспилотник, Курск, Украина



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