Украинский беспилотник сбит над Курской областью

Стало известно о сбитом украинском беспилотнике над территорией Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Летательный аппарат был ликвидирован 28 июня в 22:17 восточнее Курска. В настоящее время на месте работают военные и представители спецслужб.

Старовойт отметил, что согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Подразделения вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

Напомним, турецкий производитель беспилотников Bayraktar безвозмездно передаст Украине три БПЛА Bayraktar TB2, на покупку которых жители страны собирали деньги с помощью краудфандинга.